"موسى" عن إجراء قناة عبرية حوارات في قلب الدوحة: صفقة القرن الحقيقة
كتب:
نرمين عفيفي
05:13 ص | الإثنين 22 يونيو 2020
قال الإعلامي أحمد موسى إن القطري ناصر الخاطر ظهر في حوار له على قناة عبرية إسرائيلية للترويج لكأس العالم المتوقع تنظيمها في قطر خلال العام 2022.
وتابع موسى خلال حديثه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "هذه صفقة القرن الحقيقية حيث قناة عبرية تجري حوارات في قلب الدوحة.. دا مش تطبيع ولا أيه؟".
وتساءل موسى: "أين أنت يا جمال يا ريان من هذا الهراء والعار الذي يلاحقك أنت وأخواتك.. يا جمال أنت ومزرعة حمد بن جاسم أول من بعتوا القضية"، مؤكدا على أن جمال ريان وغادة عويس ومن على شاكلتهم أكثر ناس "بيطبلوا" لإسرائيل وينبطحوا لها، "ليه يا جمال أنت وغادة مبكتوش من التطبيع وظهور مسؤول قطري على قناة عبرية ولا خايفين على دولاراتكم يا حقير منك ليها".