الفقي: خطاب الرئيس انتقى كلماته بعناية في خطابه بمطروح

علق الكاتب والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، على خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بسيدي براني بمرسى مطروح.

ووصف الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، خطاب الرئيس السيسي بأنه واحد من أهم خطاباته في تاريخه، مثنيا على كلمات الرئيس السيسي التي انتقاها بعناية فائقة.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس التي ارتجلها أثناء الخطاب كلمات محسوبة بالمللي وأن كل كلمة لها معنى يعبر عن إرادة مصر للحفاظ على أمنها.

وشدد الفقي على العمق الاستراتيجي بين مصر وليبيا وأنه لدينا في مصر 6 محافظات أغلب سكانها من أصول ليبية وأن هناك تداخلا سكانيا ليبي مصر وأن مصر لن تسمح أن قوى معادية تتواجد على حدودنا.