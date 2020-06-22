البرلمان الليبي: تصريحات السيسي جاءت تلبية لندائنا

أكد الدكتور عبد الحميد صافي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أن دعوة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، للدولة المصرية للتدخل، ليست الأولى، بل قد سبقها كلمة شهيرة ألقاها صالح تحت قبة البرلمان المصري قال فيها نصاً: "قد نضطر لدعوة الجيش المصري للتدخل لفرض الامن في ليبيا".

وأضاف "صافي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده المنطقة الغربية العسكرية، جاءت تلبية لهذه الدعوة المتكررة من البرلمان الليبي لHن الأمر أصبح يهدد أمن ليبيا ومصر.

وأوضح مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أن دعوة صالح لتدخل مصر هي ترجمة لرغبة البرلمان الليبي بما يمهد لدعوة رسمية، مناشدًا الجامعة العربية التي ستعقد اجتماعا غداً بمشاركة وزراء الخارجية العرب أن يصدروا بيانهم المؤيد لخطوات الرئيس السيسي عبر إدارة حاسمة من أمين عام الجامعة العربية لأن الأمر بات واضحاً حتى وإن رفضت بعض الدول مثل قطر وغيرها هذه الخطوات.