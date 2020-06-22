الكمامة بجنيه.. مبادرة شباب العبادلة لمواجهة كورونا

شكل شباب قرية العبادلة بمدينة طوخ محافظة القليوبية لجنة من شباب القرية لجنة بعنوان مبادرة الكمامة بجنيه لتوفير الكمامة لكل مواطن بعد التعاون مع كل صيدليات القرية بعد أن دعموها وتنازل أصحاب الصيدليات عن أرباحهم فيها.

كما قرروا أن يكون العلاج مجانى لكل حالات الاشتباه بالقرية دون تفرقة بين غنى أو فقير وشجعوا حالات الاشتباه بالقرية على العزل المنزلى لتعويضهم عن الأضرار التى قد يتكبدوها أثناء فترة العزل .

وساعدت اللجنة طلاب الثانوية العامة والذي يبلغ عددهم 70 طالبا ويؤدون امتحاناتهم بمدينة طوخ والتي تبعد 7 كيلو مترا عن القرية فقرروا أن يستأجرون سيارات لجميع الطلاب لنقلهم ذهابا وعودة إلى مكان لجانهم بعد أن جهزوا لهم بوابة تعقيم من صن ع أحد مهندسى القرية ووزعوا على الطلاب كمامات وزجاجات كحول مجانا.