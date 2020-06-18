القليوبية تسجل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا  

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 11 حالة آخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها سجل اليوم الخميس أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة العبور أي إصابات جديدة اليوم ، وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 39 حالة إصابة جديدة، وشبرا الخيمة غرب وشرق 18 حالة إصابة ، ومركز ومدينة طوخ 22 حالات إصابة، والقناطر الخيرية 8 حالات وكفر شكر 8 حالات ، ومركز ومدينة قليوب 14 حالة، والخانكة 7 حالات ، وشبين القناطر حالة واحدة.

كانت مسنشفي قها للحجر الصحي لمصابي فيروس كورنا قد اعلنت عن تعافي 7 حالات من فيروس كورونا ومغادرتهم من بينهم مسن عمره 73 عاما بعد صبوت سلبية المسحات الخاصة بهم مرتين متتاليتين.

واستطرد احمد حسونة المدير المالي والاداري للمستشفي ان الحاجة حبيبة دخلت المستشفي في بداية يونيو الجاري تعاني من الضغط ومصابة بفيروس كورونا وتم تقديم الرعاية الطبية لها وغادرت المستشفي فور اثبات سلبية المسحات الخاصة بها مرتين متتاليتين موضحا ان حالتها مستقرة.

واكمل حسونة أن 7 حالات قد غادروا المستشفي اليوم وامس ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلي 272 متعاف غادروا المستشفي بعد شفائهم منذ بدء الجائحة وحتي اليوم .

واشار حسونة أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق و أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

واوضح أن الطاقم الطبي والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها، يوصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، المصابون بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة من اجل مواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون.