القليوبية تسجل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 15 حالة آخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها وطوخ سجل اليوم الجمعة أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة العبور وقها أي إصابات جديدة اليوم، وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 35 حالة إصابة جديدة، وشبرا الخيمة غرب وشرق 19 حالة إصابة، ومركز ومدينة طوخ 31 حالات إصابة، والقناطر الخيرية 14 حالة وكفر شكر 8 حالات، ومركز ومدينة قليوب 13 حالة، والخانكة 3 حالات، وشبين القناطر 16 حالة إصابة.

كانت مستشفي قها للحجر الصحي قد ودع الفريق الطبي السادس تحت قيادة دكتورة اسماء عربي، ودكتور أحمد مصطفى متولي، واستقبل المستشفي اليوم الجمعة فريقا جديد وهو الفريق الطبي السابع، بقيادة دكتورة محمود حسب الله ودكتور على طبل.