الجيش الليبي يشيد بموقف مصر: دولة عظيمة بتاريخها ومبادئها العروبية

أشاد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، بالموقف المصري في الأزمة الليبية، وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية وحديثة عن ليبيا، قائلًا: "مصر عظيمة بتاريخها ومواقفها، عظيمة بعظمة شعبها وعظيمة بمبادئها العروبية، وتمتاز الوقفة المصرية بأنها متواجدة في أثناء الكرب وهذا شيء معروف عن مصر".

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أن المعركة في ليبيا ليست معركة وطنية، وليست في حدود ليبيا، بل تتعدى حدود الوطنية وتتعدى حدود المنطقة الإقليمية، هذا الخطر الدائم الذي يشكله التكفيريون والمتطرفون الذين يقودهم الآن أردوغان وزمرته الفاسدة وعملائه في ليبيا الذين يهددون الأمن والسلم الدولي، هما من أوصلوا المنطقة إلى هذا التصعيد.

وأكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أنه منذ 2014 والقوات المسلحة العربية الليبية بتاريخها تُحارب نيابة عن العالم وعن المنطقة الإقليمية، وجمهورية مصر العربية وخاصة القيادة العسكرية تعلم ذلك جيدا، وكانت خطوة بخطوة مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وكانت سند في كل محفل دولي للقيادة العامة.