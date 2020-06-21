الجيش الليبي: قواتنا الجوية ستستهدف أي تحرك يهدد الأمن

أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن كل الأراضي الليبية تحت استطلاع القوات الجوية التابعة للجيش الليبي، وأي هدف أو تحرك يُهدد الأمن في ليبيا، أو يُهدد أي وحدة من وحدات القوات المسلحة، أو أي مدينة من المدن الليبية ستتعامل القوات مع الهدف فورًا حسب أوامر غرفة العمليات التابعة للجيش الليبي.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أن كامل الأراضي الليبية تحت السيادة وتحت القوانين المنظمة لعبور الطائرات واستخدام الأجواء الليبية، وهناك قانون دولي ينظم هذه الإجراءات ومعموله به، وأي خرق لهذه الإجراءات دون تنسيق بمثابة إعطاء الأذن بالتعامل العسكري مع الطائرات المارة.

وتابع: "منطقة الحظر الجوي تبدأ من شرق سرت من منطقة سلطان، إلى ما بعد منطقة الهيشة بالقرب من زمزم، هذه المنطقة ممنوع منعا باتًا المرور بها سواء طائرات عسكرية أو مدنية".