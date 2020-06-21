الجيش الليبي: إحدى طائراتنا هبطت اضطراريا على حدود النجير بسبب خلل فني

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن إحدى الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الليبي كانت في دورية في الجنوب الغربي واضطرت للهبوط على الحدود مع النيجر، بسبب خلل فني في الطائرة، "الطيار ومساعد الطيار بصحة جيدة وبسلامة".

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أن الطائرة والطيار ومساعده وصولوا للقاعدة التي انطلقوا منها، بعد الهبوط اضطراريًا في مكان صعب للغاية، ولكن تم الهبوط بكل حرفية نظرًا للكفاءة العسكرية التي تتمتع بها القوات الجوية الليبية، وسيتم نقل الطائرة للقاعدة المختصة لإصلاح مثل هذه الطائرات.

وتابع: "نُحيي النشطاء على الفيس بوك لتوقفهم عن نقل أخبار القوات المسلحة وعن تحركات القوات المسلحة نحو المحاور منطقة العمليات التي تُدار فيها الآن معارك مع العدو".