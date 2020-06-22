"عش للعطاء" مبادرة أبناء قرية ببنها لمواجهة كورونا

تحت شعار "عش للعطاء" شكل شباب أبناء قرية بتمدة بمركز بنها لجنة لإدارة أزمة فيروس كورونا يتم خلالها توعية وتطهير القرية ومساعدة الحالات المصابة وأسرهم وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية لهم.

وقال إسلام صالح عبداللاه مسئول الفريق وأحد أبناء القرية، إنه يتم تغطية القرية بالكامل ويتم خلالها التواصل مع المصابين بالقرية عبر "الواتس اب" لتوفير متطالبتهم والتوعية والوقاية بالشوارع وتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا وتوعية مرتادى البريد والوحدة الصحية بارتداء الكمامات، وتوفير العلاج وأنابيب الأكسجين للحالات المصابة والمشتبه بها بالقرية وعدم الخروج إلا للضرورة وعدم إلقاء الكمامات والجوانتيات بالشوارع حفاظا على الأطفال.

وأوضح عبدالمجيد الجزار أحد شباب القرية أنه تم توزيع 3 آلاف كمامة وألفي زجاجة كحول و تجهيز وتوزيع 1000 شنطة مواد غذائية على أصحاب المهن المتضررة من كورونا، ويجرى تقديم مساعدات غذائية وتوصيل الفاكهة والخضروات دليفرى إلى منازل المصابين والمخالطين وتوفير الرعاية اللازمة لهم وكافة أساليب الوقاية والتوعية.