أديب عن ازدحام الأهالي أمام لجان الامتحانات: كانوا بينادوا على ولادهم

استنكر الإعلامي عمرو أديب، مشاهد التكدس والزحام أمام لجان الثانوية العامة من قبل الأهالي أمس السبت، أثناء تأدية الطلاب لامتحان اللغة العربية، قائلًا: "زي ما توقعنا.. مشكلتنا مش في كورونا، ولا مشكلتنا في اللجان، ولا مشكلتنا في ناس كانت حرارتهم مرتفعة أو حد مش لاقي كمامة، مشكلتنا بجد في الأهالي، إيه اللي هما بيعملوه ده".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه يريد توجيه سؤال مباشر للأهالي، "حضراتكم قولتوا انتوا بتعرضوا حياة ولادنا للخطر عشان الامتحانات وتضحوا بحياة ولادنا، طب إيه المناظر اللي انتوا عملينها قدام اللجان دي؟، المنظر ده لوحده ضد كورونا، ده مشهد تكدس وتجمع وتخالط غلط".

وأكد الإعلامي، أن هذه المشاهد ليس لها علاقة بالثانوية العامة، "المشهد في حد ذاته بعيدًا عن فيه امتحانات ولا لا غلط، فيه أمهات كمان اتخانقت وقالت عاوزه أخش اللجنة وأطمن على الواد جوه، ده طقس مصري غريب مش موجود في أي حته في العالم سوى مصر، وفيه أهالي كانوا بينادوا على أبنائهم، تلاقي الست واقفة عمالة تقول يا محمااااد ..يا برااااهيم، يا حسييين".

ووجه الإعلامي حديثة لأولياء الأمور: "شكلكم ناس محترمة ومتعلمة وبتحبوا عيالكم، بس انتوا رايحين تعملوا إيه، الخطر بقى مش إن الطالب يُصاب بكورونا، الخطر بقى الأهالي قدام اللجان هي اللي تُصاب بكورونا وتنقله لعيالها، إحنا عندنا 650 ألف طالب في الثانوية العامة، لو نصهم أمهاتهم أو أباءهم راحوا معاهم يبقى فيه 300 ألف شخص في الشارع".

وتابع: "شوفت سيدة فاضلة قاعدة في الشارع قدام اللجان بتقرأ قرآن عشان ربنا يكرم العيال جوه،طب ما تقريه في البيت، اللي عنده 18 سنة ده (سبنوسي) ده محتاج ولدته بره في إيه، محتاج أخوه بره في إيه، هل هنسيب امتحانات الثانوية العامة والتسريب وشاومينج والعيال ونجري على الاهالي، لازم هذا الأمر يتوقف تماما".