عزل قها توجه رسائل شكر للطبيبات بالمستشفى

وجهت مستشفى قها للحجر الصحي رسالة تقدير إلى الطبيبات المشاركات في الفريق الطبي السابع، واصفا إياهن بـ"زهرات الوطن "، لأنهن لبين النداء وشاركن في ملحمة مستشفى قها للحجر الصحي لمكافحة هذه الجائحة، ولم يرضين بالجلوس في البيت أو التحجج بأي أعذار لعدم المشاركة بل أصروا والتحقوا ويشاركوا بقوة الآن ومنهم من يشارك للمرة الثانية في الحجر الصحي.

وأضاف بيان صادر عن المستشفى أن الطبيبات هن الدكتورة رانيا شرف أخصائية التخدير والعناية المركزة والتي تشارك للمرة الثانية وصاحبة المجهود الكبير والضمير النقي والهمة العالية ودوما تقاتل في عملها ولا تتخلى عن نداء الواجب تحت أي ظرف بصمتها قوية في العمل ولا تنام أو تتحجج بإرهاق أو تعب هي حقا فخر لمستشفى قها.

والدكتورة دعاء محمود أخصائية الأشعة بمستشفى حميات طوخ البطلة المخلصة المجتهدة في عملها المضحية من أجل رسالتها السامية، تركت أسرتها واحتسبت هذه الأوقات لله وأمنياتها أن تظل مصر آمنة وأن يحفظ الله شعبهاورغم عملها الشاق ومتابعة كل الحالات لم تجد منها تذمر بل همة ونشاط.

وأشاد البيان بالدكتورة إيناس ممدوح مدرس مساعد الباطنة العامة بمستشفى بنها الجامعي، العمود المهم في العمل والتي لا تتوانى عن مساعدة أي مريض الكل يشهد بكفائتها العالية وغزارة العلم والمجهود، والدكتورة إسراء مزيد صيدلانية اكلينيكية تشارك للمرة الثانية متميزة جدا في عملها ومبدعة ودوما تنثر روح الأمل والتفاؤل والابتسامة الجميلة وأحيانا تكلف بمهام أخرى بعيدة عن عملها ولكن لا تتأخر وتبدع وتؤدي بقوة .

وذكر البيان الدكتورة مرام مصطفى صيدلانية ومسئولة الترصد في المستشفى تتميز بالعمل الجاد والمنظم والرغبة الأكيدة في عبور تلك الأزمة وترك بصمة قوية، روح نقية ورغم المخاطرة إلا أن ابتسامتها دوما حاضرة لا تبالي بشئ إلا أن تؤدي رسالتها بإخلاص.