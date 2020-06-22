أعشاب في كيس بـ500 جنيه.. ماذا وجدت لجنة التفتيش داخل "صيدلية تلا"؟

شن مسؤولو التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أمس الأحد، حملة على صيدلية الدكتور حاتم جمعة والذي زعم أنه اخترع علاجا بالأعشاب لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

ووجدت لجنة التفتيش عدد من المواد العشبية والعسل لتقوم بتحريزها، وقامت بتحرير محضر ضده بالواقعة في قسم شرطة مركز تلا.

ووفقًا لدكتور ناصر أبو حسين، مدير عام إدارة الصيادلة بالمنوفية، فإن اللجنة عثرت على مجموعة من التوابل لها رائحة الثوم، حيث لم تستطع اللجنة تحديدها والتعرف على مكوناتها بعد، حسبما قال في اتصال هاتفي لبرنامج "التاسعة".

وأشار إلى أن صاحب الصيدلية جمع بعض الأعشاب المعلومة وغير المعلومة ووضعها فى "كيس"، وقام ببيعها للمواطنين الكيس بـ"500 جنيه".

فيما أوضح الدكتور عبدالباري العجيزي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالمنوفية، إنه تم ضبط أعشابا مجهولة المصدر داخل الصيدلية "2 كرتونة" تزن حوالي 60 كيلو وتم تحريزها وتحرير محضر ضد الصيدلية.