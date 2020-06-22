أديب يوجه رسالة لمتحدث الرئاسة التركية: مصر عظيمة غصب عن عين أهلك

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر قد صبرت كثيرًا على ما يحدث داخل الأراضي الليبية، وما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه أول أمس السبت عن ليبيا خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية كشف نواياهم، موضحًا أن مصر تسعى للسلام دائما، ولكن لن نتنظر مصر حتى قدوم الميليشيات الإرهابية إلى منطقة الأهرامات كي تتحرك، موجها رسالة لمتحدث الرئاسة التركية: "مصر عظيمة غصب عن عين أهلك".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أنه ليس مع الحرب في ليبيا كون الحرب في حد ذاته خسارة للجميع، ولكن "إذا كُتب علينا الحرب فأهلا به، موضحًا أن هناك سيناريوهات أمام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعد حديث السيسي عن ليبيا.

وأشار الإعلامي، إلى أن أردوغان أصبح أمام حلين، لا ثالث لهما، وهما إما أن يضطر أن يكون لديه جبهة ثالثة ويصبح لديه قوات و دبابات في ليبيا، والحل الثاني أنه سيلجأ للحوار مع مصر كونه يرى ضعف موقفه، فنقل القوات من تركيا إلى ليبيا سيكون أمرا صعبا للغاية، "وساعتها هيقول يا جماعة الخير الصلح خير قوم نتصالح ، تعالوا نتكلم ، إيه المشكلة".

وأوضح الإعلامي، أن المتحدث باسم الرئاسة التركية أعرب عن تقديره لمصر، "كلمة بنقدر مصر كتير، سمعناها 4 أو 5 مرات، من وقت ما اتكلم الريس أول إمبارح، كلام الرئيس حط إيده على الجرح، المتحدث باسم الرئاسة التركية قال مصر دولة عظيمة، ده غصب عن عين أهلك، بس مش ده الموضوع، وقال لينا طلب واحد قالك نعدى سرت والجفرة".

أديب: مصر استنفذت كل سُبل الحوار مع إثيوبيا في ملف سد النهضة

من ناحية أخرى، تحدث الإعلامي، عن ملف سد النهضة، وأكد أن مصر تحلت بالصبر لمدة 9 سنوات منذ بداية مفاوضات سد النهضة مع الجانب الأثيوبي، وحينما أعلنت مصر اللجوء لمجلس الأمن لتعثر المفاوضات ، وجدنا تصعيد من قبل الجانب الأثيوبي، فهناك مواقع إخبارية تناقلت خبر اجتماع رئيس الوزراء الأثيوبي مع قادة الجيش كنوع من التصعيد، " مصر لا تدعو للحرب ولكنها استنفذت سبل الحوار مع الجانب الأثيوبي".

وأوضح أديب، أن البعض يتحدث عن أن سد النهضة سينهار بعد قيام اثيوبيا بملئه، أنا مش متفهم كم الهجوم على مصر في الفترة الأخيرة عشان بتطالب بحقها، سد النهضة لو إنهار الماية هتبقي فوق كوبري قصر النيل".