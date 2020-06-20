البترول: 3 شركات فازت بالمزايدة العالمية للتنقيب في البحر الأحمر

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع وزير البترول المهندس طارق الملا، تضمن استعراض مشروعات التنمية في قطاع البترول.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التلفزيون المصري، إلى طرح الدولة المصرية، مزايدة عالمية للبحث عن البترول في منطقة البحر الأحمر، وهناك 3 شركات عالمية فازت بالمناطق المطروحة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، أن الاستقرار السياسي والتنموي في مصر، حفز الشركات العالمية لمزيد من الاستثمارات التنموية والاقتصادية في مصر.