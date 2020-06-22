عزل طالبة بـ"أدبي الأزهر" في الشرقية.. أصيبت بحمى داخل اللجنة

أكدت مصادر بغرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التي تتابع امتحانات الثانوية الأزهرية، أنّ امتحان مادة الفقه للقسم الأدبي يسير وسط حالة من الهدوء والانضباط، وأنّ اللجان الامتحانية لم تشهد أي مخالفات حتى الآن.

وأضافت، أنّ طالبة بمعهد الطويلة بالشرقية أصيبت بإعياء وارتفعت درجة حرارتها لـ39، وأصرت على أداء الامتحان وعدم الخروج من اللجنة، وحضر لها الطبيب الموجود باللجنة العامة بالمعهد، وأكد أنّ سبب الحمي أمر آخر غير كورونا، وتلبية لرغبتها وافقت اللجنة على أداء الامتحان لكن في غرفة معزولة بعيدا عن زميلاتها.

وأكدت المصادر أنّ أرقام الغرفة لم تتلق أي شكاوي من الطلاب أو أولياء أمورهم حتى الآن، وأنّ الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يتفقد الآن معهد المنطقة السادسة الأزهري بمدينة نصر، والذي يشمل 4 لجان امتحانية، ولم يتلق خلال عملية التفقد أي شكاوي من الطالبات من الامتحان أو التنظيم داخل اللجان، وأنّ لجان المشيخة وقطاع المعاهد التفتيشية منتشرة في محافظات الجمهورية المختلفة لمتابعة الامتحانات على الأرض.

ويؤدي طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية امتحان مادة الفقه اليوم، وعددهم 85235 منهم بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633، الامتحان موزعين على 635 لجنة عامة بالمحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، ولا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالب.

وينقسم الامتحان بحسب المذاهب الفقهية الأربعة الشهيرة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي.