إزالة 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية.

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بإيقاف أعمال شدة خشبية بأحد الأبراج بمنطقة سيتي، وتم مصادرة مواد بناء من برج بناحية قلفاو، وفي مركز ومدينة دار السلام تم مصادرة 16 ألف بلوك أبيض، وإزالة حالتين تعد على أملاك الري بمساحة 120 مترا بقرية أولاد يحيى.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة حالة تعد إزالة فورية على مساحة 90 متر لسقف دور ثاني علوي مخالف لقانون البناء بنجع الماسخ بقرية بناويط، وإزالة فورية لتعدي بالبناء المخالف بقرية بني هلال على مساحة 70 متر لشدة خشبية دور أول علوي، كما تمت إزالة تعدي بالبناء المخالف بزمام قرية بناويط لشدة خشبية لسقف دور أول على مساحة ٩٠ مترا، كذلك تم إزالة سور في نفس الزمام على مساحة ٢٠ متر بناء بالبلوك الأبيض والأسمنت.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إزالة لـ 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية بنجا على مساحة 3 قراريط، كما تم تنفيذ إزالة لحالة تعد على الأراضي الزراعية بالكوم الأصفر بنزلة القاضي على مساحة 1.5 قيراط، وإزالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية بني حرب على مساحة قيراط .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بحملة إزالة بروافع العيساوية قرية جزيرة المنتصر لحالة تعد على أرض واقعة على حرم النيل بمساحة ٥ قراريط، كما تم إزالة مجموعة من المباني مخالفة لتعديها على مساحة 1500 متر طرح النيل بنجع عبد الرحيم بجزيرة المنتصر .