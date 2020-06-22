1360 عالقا مصريا يغادرون الكويت لـ3 محافظات عبر 8 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم، مغادرة 1360 من العالقين المصريين في الكويت، لمحافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط؛ عبر 4 رحلات جوية.

وأوضح الطيران المدني الكويتي، في بيان صحفي، أنّ الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنها 550 راكبا لسوهاج، و3 رحلات على متنها 665 راكبا للقاهرة ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط.

وأضاف أنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة إير كايرو، بواقع 4 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية ورحلة واحدة لشركة اير كايرو.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت أمس الأحد، مغادرة 550 من العالقين المصريين في الكويت، لـ4 محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والاسكندرية؛ عبر 4 رحلات جوية.