مطار القاهرة يستقبل 1309 مصريين عائدين من الكويت والسعودية وعمان

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، 8 رحلات طيران استثنائية، تقل على متنها 1309 مصريين عائدين من "السعودية والكويت وسلطنة عمان"، بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكدت مصادر مطلعة بالمطار، استقبال 3 رحلات تابعة لشركة "فلاي ناس" قادمة من الرياض والدمام، تقل 414 مصري، ورحلتين لطيران العربية تقل 348 مصري من العالقين بالسعودية، ورحلة للطيران العماني، قادمة من مسقط على متنها 162 مصري، ورحلة تابعة لشركة الخطوط السعودية قادمة من الرياض.

وتقل على متنها 223 مصري، ورحلة لطيران الجزيرة على متنها 162 مصريا من العالقين بالكويت، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة لجميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم، لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.