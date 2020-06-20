اليوم.. المطارات تستقبل 1589 مصريا عائدين من الكويت

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن المطارات المصرية ستستقبل اليوم 11 رحلة استثنائية على مدار الساعة، لإعادة 1589 من العالقين المصريين في الكويت، عبر مطارات "القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية"، مشيرة إلى أن مطار القاهرة الدولي سيستقبل 4 رحلات على متنها 589، بينما يستقبل مطار سوهاج الدولي 4 رحلات على متنها 565 راكب، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى مطار أسيوط الدولي، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى مطار برج العرب في الإسكندرية.

وأوضحت المصادر أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي "شركة الخطوط الجوية الكويتية بواقع رحلة واحدة، وشركة طيران الجزيرة الكويتية 4 رحلات، وشركة إير كايرو رحلتين، وشركة طيران النيل رحلة واحدة، وشركة العربية مصر 3 رحلات".

كانت المطارات المصرية استقبلت، أمس، 1795 من العالقين المصريين بدولة الكويت، إلى المطارات نفسها عبر 12 رحلات جوية.