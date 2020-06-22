"الدولية للهجرة" تدعم دور الرعاية في دمياط بمطهرات ومستلزمات وقائية

استقبل حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، وفد الوكالة الدولية للهجرة (iom) إحدى الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بمقر ديوان عام المديرية.

تناول اللقاء عرضا من وفد الوكالة المكون من ياسمين هاشم مدير المشروع، محمد الشافعي، مسؤول المشتريات والدعم اللوجيستي، لأهم الخدمات التي يمكن للوكالة تقديمها لدور الرعاية بالمحافظة.

كما قام الوفد بتقديم بعض مستلزمات الحماية والمطهرات دعما لدور الرعاية بالمحافظة، في ضوء دور الوكالة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأبدى حسام عبد الغفار، استعداد المديرية التام للتعاون مع الوكالة لمد نشاطها لخدمة المحافظة في ضوء البروتوكول المبرم بينها وبين وزارة التضامن الاجتماعي.

حضر اللقاء أميرة مؤمن مدير إدارة الدفاع الاجتماعي والمشرف على دور الضيافة بالمحافظة.