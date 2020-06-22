الذهب يرتفع عالميا قرب أعلى مستوى في 7 أعوام

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم، قرب أعلى مستوياتها في نحو 7 أعوام، بالتزامن مع خسائر أسواق الأسهم وإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط مخاوف من اندلاع موجة ثانية لفيروس كورونا تعطل خطط عودة النشاط الاقتصادي.

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.31% عند 1758.40 دولار للأوقية مقتربا من أعلى مستوى له منذ عام 2013، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.14 % عند 1746 دولارا للأوقية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن أسواق الأسهم العالمية ستظل عرضة لتقلبات إذا ما ظهرت أية مؤشرات حول انتكاسة لوباء كورونا في ظل توجه الحكومات لتخفيف تدابير العزل والإغلاق ورفع الحظر عن السفر، لذلك تواصل أسواق الذهب تعزيز مكاسبها باعتبارها ملاذا آمنا يركن إليه المستثمرون في أوقات الأزمات واستمرار الضبابية.

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، في بيان أمس، تسجيل قفزة قياسية بأعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا عالميا خلال 24 ساعة، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية للإصابات العالمية الـ8.722.233 في 196 بلدا ومنطقة منذ بداية تفشي الجائحة.

من جانبه، أعلن معهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا أمس، إن معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا قفز إلى 2.88%، بعد أن كان 1.79 قبل يوم، وفقاً لـ "رويترز".

ويفيد هذا المعدل بأن كل 100 مصاب بالفيروس سينقلون العدوى إلى 288 شخصا، بينما يجب توفر معدل أقل من 1 من أجل احتواء العدوى.يذكر أن السلطات الألمانية في مدينتي جوتنجن ونورد راين فستفاليا فرضت إجراءات الحجر الصحي بعد ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في المنطقتين، ما أدى إلى زيادة معدل تفشي الفيروس في البلاد.