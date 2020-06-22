صور.. "الجمال" يسلم رئاسة مجلس كلية الطب لعميدها الجديد

شارك الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، في اجتماع مجلس كلية الطب حيث جرى تسليم رئاسة المجلس للدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية والذي صدر له قرارا جمهوريا بتولي مهام منصبه الجديد، جاء ذلك بحضور وكلاء الكلية لمختلف القطاعات ورؤساء أقسام الكلية.

ووجه الدكتور طارق الجمال تحية شكر وتقدير لكافة قيادات مستشفيات أسيوط الجامعية ممن عاونوه خلال الفترة الماضية وعملوا بكل إخلاص وتفاني من أجل الوفاء بالمسؤولية في تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمرضى المترددين على مختلف الأقسام والارتقاء بحجم وإمكانيات المنظومة الطبية التي تسخرها الجامعة لخدمة أهالي الصعيد.

واختص رئيس جامعة أسيوط بشكره الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية سابقا، مشيدا بما قدمه من عمل دؤوب ومخلص خلال الفترة الماضية، وكذلك الدكتور سعد زكى مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحي، الدكتور عصام عزت نائب مدير المستشفى الجامعي لشؤون الاستقبال العام، وكافة الأطقم الطبية والتمريض ممن يقفوا على خط الدفاع الأول من أجل صد الهجوم الشرس لفيروس كورونا الشرس.

وأشاد الدكتور علاء عطية، العميد الجديد لكلية الطب، بعمل وجهد الدكتور طارق الجمال، والذي انعكس أثره في مختلف ملامح التطوير والتقدم التي أصبحت تميز مستشفيات الجامعة، ونجاحه المتميز في تنفيذ عدد من المشروعات الصحية الهامة والحيوية داخل مختلف الأقسام الطبية مما شكلت طفرة في مستوى الخدمة الطبية المقدمة مثل دعم ورعاية برامج زراعة الكبد والكلى وإنشاء معمل الدم المركزي ووحدة جهاز "pet-ct" للكشف عن الخلايا السرطانية، وإنشاء وتجهيز أكبر مستشفى للإصابات والطوارئ على مستوى الجمهورية والمقرر تشغيلها خلال العام الجاري، متمنيا منه استمرار دعمه ورعايته بما يمكن استمرار تقدم كلية الطب ومستشفيات أسيوط الجامعية.