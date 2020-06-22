إصابة 4 من الطاقم الطبي بعزل مستشفى الإسماعيلية العام بكورونا

أكدت مصادر طبية، بمستشفى الإسماعيلية العام، إصابة 4 من الطاقم الطبي بقسم العزل بفيروس كورونا المستجد، نتيجة مخالطتهم للحالات، وأشارت المصادر إلى أنهم طبيب ورئيس تمريض و2 من التمريض، وتم نقلهم للعلاج.

وقالت المصادر إن المصابين شعروا بأعراض ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في الجسم وتم عمل تحليل ثبت أنه إيجابي بكورونا.

يذكر أنه تم تخصيص قسم بمستشفى الإسماعيلية العام للعزل الصحي في 11 يونيو الجاري وتخصيص 32 سرير عناية عادية و6 أسرة عناية مركزة إلى جانب مستشفى الصدر وأبوخليفة لتلقى حالات كرونا وعلاجها بالإضافة إلى مستشفى الحميات التي تستقبل الحالات المشتبه بها وتحويلها لمستشفى الصدر أو العام.