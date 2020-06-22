230 مليون جنيه لتطوير شبكات توزبع  كهرباء الاسكندرية

فى إطار الإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية.

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

وفى هذا الصدد ففي نطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد المشتركين بها حوالى (3) مليون مشترك نجحت الشركة فى تحقيق العديد من الإنجازات وذلك حتى ابريل 2020 الشركة حيث تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين بتكلفة اجمالية تبلغ حوالى (230) مليون جنيه على النحو التالى :

تنفيذ الموزعات بعدد 8 موزع (خاص وملك للشركة).

تنفيذ المحولات قدرات مختلفة بعدد 90 محول .

مد كابلات أرضية جهد متوسط بطول 75 كم.

مد كابلات أرضية جهد منخفض بطول 37 كم.

مد كابلات هوائية جهد منخفض بطول 81 كم.

تم إحلال عدد 80 عامود للخطوط الهوائية الجهد المتوسط .

تم إحلال موصلات الخطوط الهوائية للجهد المتوسط بطول 4 كم .وانعكس ذلك على معدل الأعطال خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/4/2020 حيث انخفض معدل الأعطال للجهد المنخفض بنسبة تصل إلى حوالى 15% عن الفترة المناظرة.

هذا وقامت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بتطوير عدد (27) هندسة في نطاق الشركة (تطوير المقر ، وتطوير فني وتجاري) حيث تم تطوير عدد (7) مقرات كالتالي (سيدي بشر – سابا باشا – سموحة – الإبراهيمية – وسط المدينة – العامرية – الهانوفيل)

كما قامت الشركة بالعمل على الإنتهاء من تنفيذ برنامج الشباك الواحد للحد من تردد العميل على مختلف الإدارات وكذلك تم تطوير مركز خدمة عملاء وسط المدينة ، وسموحة وذلك بتوفير شاشات العرض الإليكترونية ونظام الإستدعاء الآلي ، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية فى جميع ادارات الشركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.

وفيما يتعلق بمنظومة شحن العدادات مسبقة الدفع فإنه بلغ عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة بالشركة حوالى 520 ألف عداد ويوجد عدد 34 مركز شحن يتم العمل بها حتى الساعة الخامسة مساءاً وكذلك تتوافر خدمة الشحن عبر منافذ أخرى مثل شركة فوري و E-finance و مكاتب البريد المصري ، وكذلك توجد عدد 80 وحدة شحن متحركة يتم إستخدامها عن طريق محصلي الشركة عند المرور على المشتركين .

وحول برنامج القراءة الموحد والذى يهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية ودقة فواتير الكهرباء وذلك عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة وتحميلها على الأجهزة المخصصة لذلك لدى الكشافين ليتم ارسالها مباشرة الى مراكز تجميع قراءات العدادات وقد تم تفعيل البرنامج بالإدارات التجارية المختلفة بنسبة 100 %، وتم تجهيز خادم خاص بالمنظومة ويتم مراعاة تحديث وتطوير المنظومة وتذليل كافة المشاكل الفنية .

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار خلال الفترة 1/7/2019 حتى 30/4/2020 فقد بلغ إجمالى الكمية المضبوطة حوالى 28 مليون ك.و.س ،كما بلغ إجمالى القيمة المضبوطة حوالى 106 مليون جنيه .

وشدد الدكتور محمد شاكر علي تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وجدير بالذكر ان شركة الإسكندرية لتوزيع الهرباء تقوم بخدمة جمهور المشتركين فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقه أبى قيرشرقا حتى مدينة الحمام غربا بمساحة 2900 كم2.