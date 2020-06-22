إصابة رئيس مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مطروح بكورونا

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن إصابة علاء مصطفى رئيس مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمطروح بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال "النيلى" ،اليوم الاثنين، إن رئيس المركز خالط أحد المصابين دون علمه بإصابته مما أدى لانتقال الفيروس له، وعندما توجه للمستشفى للكشف والتحليل تبين إيجابيته بـ"كوفيد - 19".

وأضاف في تصريح خاص لـ"الوطن" أنه بإبلاغ اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمر بتغيير 9 من المخالطين له من العاملين في المركز على وجه السرعة كإجراء عاجل حتى يجرى لهم تحاليل وكشوفات، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى مديرية الصحة بمطروح والطب الوقائي تعاملا مع الموقف بشكل سريع وحجزا رئيس لجنة التوزيع لعلاجه، ورش وتعقيم مركز التوزيع.