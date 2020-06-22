حملة لـ"الحرية المصري" لرفع وعي الشباب تجاه القضايا الوطنية

قال محمد مهني، أمين شباب حزب الحرية المصري، إنّ الحزب بدأ حملته التوعوية للشباب بالمخاطر التي تواجهها الدولة المصرية سواء الخطر الذي يتعرض له الأمن القومي من ناحية ليبيا أو تهديد الأمن المائي الناتج عن سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف مهني، لـ"الوطن"، أنّ الحملة تستهدف رفع وعي الشباب تجاه القضايا الوطنية وحثهم على ضرورة الوقوف خلف الدولة المصرية وقياداتها السياسية فيما يبذلوه من جهود كبير في مواجهة هذه التحديات.

وتابع أنّ الحملة ستكون على نطاق الجمهورية وترتكز على تعريف الشباب بما حققته القيادة السياسية من إنجازات على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يروج لها أعداء الوطن لبث الإحباط واليأس.