من الخفاش إلى مزارع الفراولة.. الطبيعة لم تسلم من اتهامات تفشي كورونا

منذ ظهور أزمة وباء فيروس كورونا في ديسمبر الماضي بمدينة ووهان الصينية، وانتقاله وانتشاره في دول العالم، أشارت أصابع الاتهام إلى عناصر مختلفة من الطبيعة بشأن التسبب في نقل وانتشار الفيروس المستجد، كان آخرها الانتقادات التي وجهت إلى مزارع وضيعات الفراولة في المغرب واتهامها بتفجر بؤر كورونا.

بعد أسابيع من الجدل حول الأمر، نفى رئيس الفيدرالية المغربية للفواكه الحمراء المغربي، محمد العموري، الاتهامات الموجهة إلى المعامل والضيعات الفلاحية للفراولة، مؤكدا، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز العربية، أنّ جميع المعامل والضيعات الفلاحية من مدينة القنيطرة إلى مدينة العرائش التزمت بتعليمات السلطات المغربية منذ بداية جائحة كورونا.

وشدد العموري على أنّ جميع السلطات الإقليمية والمحلية راقبت تطبيق شروط السلامة والوقاية من العدوى، لافتا إلى حضور لجان يومية من وزارة الفلاحة والمديريات المختلفة تراقب الوضع، وحرصهم على توفير شروط السلامة والتباعد الجسدي عبر وضع المسافة القانونية داخل المعامل، ووضع حواجز فاصلة بين العاملات فيها، وتقليص عدد الركاب في وسائل النقل بنسبة 50% مع تعقيمها باستمرار.

في بداية انتشار الفيروس في ووهان الصينية، توجهت أنظار العالم لسوق للمأكولات الرطبة بعد اتهامه بالتسبب في تفشي كورونا، وجرى إغلاق السوق مطلع يناير بعد زيادة أعداد الإصابات.

ورجح بعض العلماء، أن يكون فيروس كورونا الذي انتشر انطلاقا من الصين ثم تحول إلى وباء مرعب، نجم عن طائر الخفاش داخل سوق للحيوانات في مدينة "ووهان".

وفي إطار محاولات معرفة السبب وراء انتشار الفيروس المستجد، قال مدير منظمة "إيكو هيلث" غير الحكومية المختصة في شؤون الصحة، بيتر داسزاك، إنه عكف على دراسة انتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان، ومصدر فيروس كورونا المثير للرعب لم يتأكد بعد، لكن هناك احتمال كبير بأن يكون الخفاش هو السبب.

اتهامات لطائر الخفاش وآكل النمل الحرشفي

ومن الخفاش إلى حيوان آكل النمل الحرشفي، المهدد بالانقراض، اشتبه علماء صينيون في دور محتمل له بنقل فيروس كورونا المستجد، وتوقع العلماء أن يكون هذا الحيوان وسيطا محتملا لنقل الفيروس من الحيوان إلى الإنسان.

وآكل النمل الحرشفي أو "أم قرفة"، سُمي بهذا الاسم لامتلاكه غطاء قشريا على جسمه وحراشف متراكمة بعضها فوق بعض تشبه الخرشوف تقريبا، وهو حيوان يعيش في غربي أفريقيا، لا يمتلك أسنانا لذلك يعتمد في تناول طعامه على الحشرات خاصة دودة الخشب والنمل الأبيض.

إعدام آلاف من حيوان المنك في الدنمارك للشك في تسببه بنقل كورونا

وفي الدنمارك، عثرت السلطات الدنماركية على حيوان المنك داخل مزرعة مصابة بالفيروس المستجد كورونا وقررت إعدام 11 ألفا من هذا الحيوان خوفا من تفشي وباء فيروس كوفيد 19 الذى ينقله هذا الحيوان إلى البشر، وفقا لما ذكرته وكاله رويترز.

وذكرت الإدارة البيطرية والغذائية الدنماركية في بيان أنّ الحكومة قررت الأمر على أساس الاحتياط، وإعدام مخزون المنك المصاب لتقليل مخاطر الانتشار المحتمل للمرض، بإعدام 11 ألفا منها.