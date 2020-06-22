تعافي 70 حالة من مصابي كورونا في الشرقية.. والإجمالي يصل 1341

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن تعافي 70 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمستشفيات العزل بالمحافظة ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 1341.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخروج 197 حالة بعزل الزقازيق، 183 بمستشفى أبو حماد المركزي، 187 بمستشفى السعديين، 117 بمستشفى منيا القمح المركزي، 86 بعزل فاقوس، 83 بمستشفى بلبيس، 63 بمستشفى الإبراهيمية المركزي، 69 بمستشفى ههيا المركزي، 52 بمستشفى أولاد صقر المركزي، 50 بمستشفى الحسينية المركزي، 35 بمستشفى مشتول السوق المركزي،33 بحميات الزقازيق، 33 بمستشفى حميات سنجها بكفر صقر المركزي، 30 بمستشفى القرين المركزي، 29 حالات بالصدر، 25 بمستشفى ديرب نجم المركزي، 17 من مستشفى القنايات المركزي، 12 بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي، 12 بمستشفى أبو كبير المركزي، 7 من مستشفى الزوامل المركزي، 3 من مستشفى الزقازيق العام، 2 بحميات فاقوس، 2 بمستشفى الصوفية المركزي.

وأضاف وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، علي تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.