9 ملايين جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

أكد محمد عبدالرحمن مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بقيمة 500 جنيه على مدار ثلاث أشهر، إضافة إلى صرف منحة استثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

وأكد إنه جرى صرف الدفعة الأولى من المنحة الاستثنائية لنحو 2733 عاملًا من المسجلين بوحدة العمالة بالمديرية، بقيمة 8 ملايين جنيه، فضلًا عن مليون و366 ألف جنيهًا، ليصل إجمالي ما جرى صرفه للعمالة غير المنظمة خلال شهر مايو الماضي، 9 مليون و366 ألف جنيهًا.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم استصدار تراخيص عمل لنحو 15 أجنبيًا من 8 جنسيات مختلفة ممن يعملون في نطاق المحافظة، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير، وكذلك موقف العمالة بنحو 800 منشأة سياحية، فضلًا عن متابعة الحالة الصحية للعاملين بها، للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية.