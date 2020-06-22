لخلافات بينهما.. ضبط شاب قتل آخر بطلق ناري في الغربية

تمكنت مباحث الغربية من ضبط شاب بتهمة قتل آخر بطلق ناري، بسبب خلافات سابقة بينهما.

تعود أحداث الواقعة، إلى تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز طنطا، يتضمن وصول "مصطفى. د"، 28 عامًا، ويقيم بقرية كفر الحما، إلى مستشفى طنطا الجامعي مصابًا بطلق ناري في الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وتبين من تحريات الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، والنقيب كريم سلامة معاون أول المباحث قيام "محمد. ح. غ . د" مقيم بذات القرية، بالتعدي عليه وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته عليه، ما أدي لإصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وكذلك السلاح المستخدم وهو عبارة عن فرد محلي الصنع، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.