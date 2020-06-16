محافظ القليوبية يشدد على منع تجمعات المواطنين داخل المستشفيات

عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا مع اللجنة العليا لمجابهة كورونا وغرفة عمليات المحافظة حول التعامل بكل حسم مع مستجدات فيروس كورونا والحد من انتشاره.

جاء ذلك، بحضور إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام واللواء أشرف صلاح مساعد مدير الأمن للأمن العام والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب جامعة بنها والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتور جمال حجاج مدير التأمين الصحي بالقليوبية والدكتور طارق عيسوى مدير مستشفى بنها الجامعى والدكتور عمرو الدخاخنى نائب مدير مستشفى بنها الجامعى والدكتور مجدي عبد العظيم مدير الإسعاف ومديري المستشفيات بالمحافظة.

أكد المحافظ استمرار مستشفيات العزل في استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية.

كما شدد المحافظ على المتابعة الجدية لحالة المرضى سواء المتواجدين بالمستشفيات أو الذين يتلقون العلاج بالمنازل والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التي تصل إلى المنازل طبقآ لكارت المتابعة وفي المواعيد المحددة.

ووجه المحافظ مديري الإدارات الصحية بالمرور اليومي على المستشفيات للتأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية وتوفير البيئة والجو المناسب لهم لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضي والعمل علي تلافي أية معوقات قد تواجهم ومنع تجمعات المواطنين داخل المستشفيات مشيرا أنه بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية سيتم دعم المستشفيات بالخدمات الأمنية اللازمة، مناشدا المواطنين باتباع الإرشادات الوقائية والصحية لمواجهة فيروس كورونا والحد من أنتشاره وتخفيف العبء عن كاهل الأطقم الطبية.

وفي نفس الإطار، وجه المحافظ بتكثيف حملات التطهير والتعقيم وحملات التوعية واستمرار عمل السيارات التي تجوب الشوارع لتوعية المواطنين للالتزام بالمنازل وبالإجراءات الوقائية وعدم النزول إلا في حالة الضروري القصوي حرصآ علي سلامتهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عن فيروس كورونا وهي 114 خط ساخن من التليفون الأرضي و٠١٣٣٢٢٢٩٧٩(أرضي) و٠١٥٥٥٥٧٣٠٤٠ واتس اب و١٢٢٠٠٥٥٠٠٨ من التليفون المحمولكما أكد على التنسيق الكامل بين الجهات الأمنية لعزل المواطنين التي تطلب حالتهم العزل مع تلبية احتياجاتهم، موجها إلى ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بأن الحالات البسيطة والمتوسطة لا تحتاج إلى دخول المستشفيات، بل إلى العزل في المنزل والحصول على حقيبة بها أدوية العلاج مجانا ويتم التعافي خلال أيام بإذن الله، وأن الحالات الشديدة فقط هي التي يتم إدخالها إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج.