"كورونا": حملات تفتيشية على المستشفيات لمتابعة تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى

بدأت الأجهزة الرقابية والتفتيشية حملات موسعة على المستشفيات والمراكز الطبية فى مختلف المحافظات، لمتابعة تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى، والتأكد من الالتزام بالمعايير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، وذلك بعد رصد حالات إهمال وفوضى داخل بعض المستشفيات، فى الوقت الذى شدد فيه غالبية المحافظين على منع أى تجمعات للمواطنين داخل المستشفيات، فيما تواصل خروج عشرات الحالات من المتعافين من مراكز العزل، بعد اكتمال شفائهم من الإصابة بالفيروس المستجد.

وكشفت مذكرة تقدم بها مدير المنطقة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى، فرع وسط الصعيد، الدكتور محمد على رسلان، عن وقائع إهمال وتصرفات «غير مسئولة» من جانب إدارة مستشفى «المبرة» بأسيوط، فى التعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس «كورونا»، الأمر الذى نجم عنه وفاة معظم الحالات التى جرى عزلها، بالإضافة إلى انتشار العدوى بين أفراد الطاقم الطبى، سواء من الأطباء أو التمريض أو الفنيين والعاملين والخدمات المعاونة بالمستشفى.

وأوضحت المذكرة، التى قدمها مدير المنطقة الطبية إلى مدير عام فرع وسط الصعيد، الدكتور سامى الشريف، أن إدارة مستشفى المبرة بأسيوط لا تراعى أى اعتبارات تخص مكافحة انتشار الفيروس، وتتعامل بـ«استهتار شديد» مع الحالات المرضية المشتبه فى إصابتها بالفيروس، الأمر الذى يشكل خطراً على الصحة العامة للجميع، بالإضافة إلى عدم التزام الإدارة بالتبعية الإدارية للمنطقة الطبية، وعدم إبلاغها بالحالات المصابة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة.

وأشار «رسلان»، فى مذكرته، إلى أن أحد المرضى، يُدعى «أ. ب. ب»، كان يعمل بالصيدلية التابعة للمنطقة الطبية فى مجمع المصالح، توفى أثناء الاشتباه فى إصابته بفيروس «كورونا»، وبعدها تبين وفاة «ع. ع»، كان يعمل أمين مخزن بإدارة شرق أسيوط التعليمية، بجوار اللجنة الطبية، ولحقت به زوجته، التى كانت تعمل بالدفع الإلكترونى بالمنطقة الطبية، ثم شقيقتها، التى كانت تعمل بمكتب مدير مستشفى المبرة، بالإضافة إلى عدد آخر من أفراد الأسرة، ومن العاملين بمستشفى التأمين الصحى.

وفى محافظة الغربية، أوضح رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة طنطا، الدكتور أحمد غنيم، أن مقطع الفيديو المتداول على موقع «فيس بوك»، الذى يظهر «حالة الفوضى» داخل مستشفى «الطوارئ»، نتيجة وجود إحدى المريضات فى حالة حرجة، ترقد فوق «تروللى»، دون وجود أى طبيب لإسعافها، ترجع إلى يوم 10 يونيو الجارى، مشيراً إلى أنها كانت مصابة فى حادث «توك توك»، وكانت إصابتها بسيطة، وأثناء إجراء الفحوص اللازمة لها، تم الاشتباه فى إصابتها بفيروس «كورونا».

وأضاف «غنيم» أنه أثناء وجود عدد من أفراد أسرة المصابة بالمستشفى، قاموا بالتعدى على طبيبة الأشعة، الدكتورة «علا»، بسبب رفضها إعطاءهم تقرير الأشعة، كما تعدوا على نائبة الجراحة، الدكتورة «إنجى»، وأتلفوا بعض الأجهزة الطبية بالمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم فى نقطة شرطة المستشفى برقم 13915، قبل أن يتم تحويل الحالة إلى مستشفى «المنشاوى» العام، الذى رفض استقبالها، كما توجهت أسرتها بها إلى أحد الأطباء فى عيادته الخاصة، رفض أيضاً استقبالها، بعد علمه بإصابتها بالفيروس.

وفى القليوبية، ترأس المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، اجتماعاً للجنة العليا لمجابهة «كورونا»، وغرفة عمليات المحافظة، شدد فيه على ضرورة التعامل بكل حسم مع جميع المستجدات المتعلقة بالأزمة، والعمل على الحد من انتشار الفيروس، وأكد على استمرار مستشفيات العزل فى استقبال الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية. ووجه المحافظ بضرورة المتابعة الجدية لحالة المرضى، سواء الموجودين بالمستشفيات أو الذين يتلقون العلاج بالمنازل، والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم، وشدد على مديرى الإدارات الصحية بالمرور على المستشفيات للتأكد من انتظام وجود الأطقم الطبية، وتوفير البيئة والجو المناسب لهم، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى، والعمل على تلافى أى معوقات قد تواجههم، ومنع تجمعات المواطنين داخل المستشفيات، مشيراً إلى التنسيق مع مديرية الأمن لدعم المستشفيات بالخدمات اللازمة.

وبينما سجلت محافظة القليوبية 138 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق بيانات وزارة الصحة، بالإضافة إلى 15 حالة استقبلتها مستشفيات القليوبية من المحافظات المجاورة، فقد أعلن مستشفى قها المركزى، المخصص لعزل إصابات «كورونا»، مغادرة 12 حالة، بعد تعافيها تماماً من الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء المسجلة بالمستشفى، التى غادرت بالفعل، إلى 277 حالة منذ بداية الأزمة وحتى يوم أمس.

41 حالة شفاء جديدة تغادر "العزل" بالإسكندرية والقليوبية والإسماعيلية

وفى الإسكندرية، أكدت مدير مستشفى العجمى العام، الدكتورة ميرفت السيد، خروج 20 حالة من المستشفى، من ضمنهم 9 حالات تعافت تماماً من الإصابة، بالإضافة إلى 11 مصاباً تم تحويلهم للعزل المنزلى، بعد استقرار حالاتهم، لاستكمال العلاج تحت الإشراف الطبى، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات التعافى إلى 236 حالة، بينما ارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للحجر المنزلى إلى 60 حالة، بالإضافة إلى 464 حالة تستكمل علاجها داخل عزل المدينة الشبابية بأبى قير.

كما أعلن مستشفى بلطيم، المخصص لعزل حالات «كورونا» بكفر الشيخ، وفاة البرلمانى السابق عن دائرة مركز سيدى سالم، الدكتور محمد يحيى عقل، وفى الدقهلية، نعى نقيب الأطباء، الدكتور أسامة الشحات، شهيداً جديداً لـ«الجيش الأبيض»، الدكتور عبداللطيف حسب النبى دبور، إخصائى المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، وهو رابع طبيب يسقط ضحية لفيروس «كورونا» بالمحافظة.

حالة الفنانة رجاء الجداوى "غير مستقرة"

وفى الإسماعيلية، أكد مصدر بمستشفى «أبوخليفة» أن حالة الفنانة رجاء الجداوى ما زالت «غير مستقرة»، وتعانى من مشكلات فى التنفس، كما تحدث عدد من الأطباء عن سوء حالتها النفسية، بسبب طول فترة وجودها بوحدة العناية المركزة، فيما أكدت مصادر بمستشفى الصدر، أمس، تعافى 9 حالات جديدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء التى غادرت المستشفى إلى 40 حالة.