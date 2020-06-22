"ضوابط فهم النصوص الشرعية".. محاضرة لأئمة الصومال عبر فيديو كونفرانس

قال الدكتور محمد فيصل المدرس بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر للبنين بالقاهرة، إنّ علماء الأمة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين عبر القرون، بذلوا جهودا كبيرة في وضع مناهج وضوابط لفهم النصوص الشرعية والاستنباط منها، لذا يجب على المسلم المؤهّل للتعامل مع نصوص الوحي وتفسيرها والاستنباط منها، أن يفقه القواعد التي تُفهم من خلالها هذه النصوص، حتى لا يقع في الخطأ في الفهم الصحيح لها.

جاء ذلك خلال محاضرة "ضوابط فهم النصوص الشرعية"، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الازهر لأئمة وعلماء الهند والصومال، عبر تقنية فيديو كونفرانس وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد- 19".

وأكد فيصل، أنّ هناك عددا من القواعد يجب مراعاتها لفهم النصوص الشرعية، أهمها مراعاة خصائص النص الشرعي عند تلقيه، ضرورة فهم النص وفق قواعد اللغة العربية وأساليبها وطرقها الدلالية على المعاني، الوقوف على أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث، مراعاة السياق الذي ورد فيه النص، الجمع أو الترجيح بين النصوص حتى لا يبدو أنّه يوجد تعارض ولو ظاهريا بين بعض النصوص، والتحقق من نسبة النص إلي مصدره.

وفي الختام، طالب فيصل بعدم مشاركة نص دون التحقق من صحته منعا للفتنة، مشيرا إلى أنّ الجهل بأسباب نزول بعض الآيات واقتطاعها من سياقها يؤدي للاختلاف، وبالتالي التعصب والنزاع.

تأتي الدورة في إطار حرص المنظمة على التواصل مع الأزهريين حول العالم، ومحاربة الفكر المتطرف ونشر منهج الأزهر الشريف والوسطية والاعتدال.