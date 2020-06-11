"خريجي الأزهر" تناقش "التوظيف السياسي للدين" في محاضرة أون لاين

ألقى الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق والمستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محاضرة بعنوان (التوظيف السياسي للدين)، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة لـ40 إماما من إندونيسيا عبر "الفيديوكونفرانس".

تناول "الهدهد" خلال المحاضرة مخاطر توظيف الدين في السياسة، وخطر هذا التوظيف على الدين نفسه؛ مشيرا إلى أن طبيعة الدين الإسلامي كما تتجه نصوصه، رحمة للعالمين مصداقا لقوله سبحانه وتعالي (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).

وأشارت المحاضرة إلى أن التوظيف السياسي للدين كان وبالا على الدين نفسه، فكثر وضع الأحاديث، وكثرت التأويلات الفاسدة للنصوص الدينية، مما أدى إلى تشويه صورة الدين الإسلامي وإلصاق تهم الإرهاب والتطرف به.

وأكد المستشار العلمي للمنظمة، أن من مظاهر هذا التوظيف الخاطئ هو وضع الأحاديث لنصرة السياسة وتأويل القرآن لخدمة السياسة وقهر المعارضين، واستمالة السلطة لدعم رأي ديني ضد آخر.

وفي ختام المحاضرة، طالب "الهدهد" الأئمة المتدربين وعلماء الأمة بالكشف عن الزيف الذي علق بالدين صونا لشباب الأمة، وأن يحملوا على عاتقهم مهمة جمع الأفكار الفاسدة عن الدين، وعرضها ونقدها بالحجة والبرهان والعقل والإقناع.

تأتي الدورة كأول تجربة لتدريب الأئمة والوعاظ عن بعد، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، واستمرارا لجهود المنظمة في التواصل مع الأزهريين حول العالم لنشر رسالة الأزهر الشريف.