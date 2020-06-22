مراقب الوحدة الصحية بقرية العائدين من ليبيا: نتابعهم يوميا في منازلهم

نحو 5 أيام مضت على عودة المصريين المحتجزين في ليبيا إلى منفذ السلوم البري، بعد أن نجحت أجهزة الدولة في إنهاء احتجازهم في ليبيا، إذ كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجهزة الدولة بإنهاء الأزمة.

وبعد أيام قليلة من واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تم القبض على المتورطين فيها وتحديد هوياتهم بواسطة وزارة الداخلية الليبية، التي أكدت مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى النائب العام.

في ظل تلك الظروف التي تقضي بالتزام العائدين من الخارج بفترة العزل المنزلي لمدة 14 يوما، خوفا من أن يكون الشخص حاملًا لفيروس كورونا المستجد قبل ظهور الأعراض عليه، وبعد قرار إلغاء الحجر الصحي على العائدين من دول الخارج، حرص عماد كمال، مراقب الوحدة الصحية بقرية كوم الرمل بمركز سمسطا في محافظة بني سويف، مقر إقامة العمال المصريين العائدين من ليبيا، على متابعة حالتهم الصحية خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وبحسب روايته في بداية حديثه لـ"الوطن"، فعلى مدار الأيام القليلة ومنذ عودتهم إلى منازلهم، بدأت الوحدة الصحية متابعتهم من خلال كشف الأسماء والعناوين المتاحة لديهم تجنبًا لأن يكونوا حاملين للفيروس.

عماد: يتم متابعة حالتهم من خلال الزيارات المنزلية أو عبر الهاتف

بعد أن سادت حالة من الفرحة بين أبناء القرية، عقب وصول الأتوبيس إلى محل إقامتهم وبعد مراسم الاحتفال التي استقبلها بهم أهاليهم، بدأ المراقب عماد متابعتهم يوميا للاطمئنان على حالتهم، سواء من خلال زيارات منزلية لهم أو من خلال التواصل معهم هاتفيا من خلال أرقام التليفونات المدرجة على قائمة الوحدة الصحية.

نظرا للظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، وحدت جهود وزارتي الهجرة والصناعة لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج في قطاعات الاقتصاد المصري وبصفة خاصة القطاع الصناعي وقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع الاستفادة من بيانات استمارة "نورت بلدك " التي تم توزيعها على المواطنين العائدين من الدول العربية الذين قضوا فترة الحجر في المدن الجامعية.

وأعلنت الدولة، إتاحة فرص عمل لـ23 مصريا عادوا مؤخرا من ليبيا والذين أعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية.