"تعليم مطروح" تكشف سبب إصابة رئيس مركز توزيع أسئلة الثانوية بكورونا

قال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح إن سبب عدوى رئيس مركز توزيع امتحانات الثانوية العامة، وإصابته بفيروس كورونا مخالطته لمدير فندق الإقامة له ورؤساء اللجان والعاملين في المركز، في مركز مطروح الاستكشافي للعلوم جمال ناجي والذي أصيب بكورونا.

وأضاف النيلي، لـ"الوطن"، أن أول إجراء اتخذته الصحة في مطروح هو التعرف على مخالطية وبالتحليل لرئيس مركز التوزيع تبين إيجابية الحالة، وعزل للعلاج بالمستشفى.

كان النيلي أكد إصابة علاء مصطفى رئيس مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة بمطروح بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأنه بإبلاغ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمر بتغيير 9 من المخالطين له من العاملين في المركز على وجه السرعة كإجراء عاجل حتى يجرى لهم تحاليل وكشوفات، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن مديرية الصحة بمطروح والطب الوقائي تعامل مع الموقف بشكل سريع وحجز رئيس لجنة التوزيع، لعلاجه، كام عقم مركز التوزيع وتابع الموقف عدة مرات على الهاتف وجميع المستجدات أولا بأول.