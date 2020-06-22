"خيانة عظمى".. اعتقال شرطي روسي بتهمة نقل أسرار الدولة إلى أوكرانيا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال رئيس قسم الشرطة في منطقة كورسك الروسية، بتهمة الخيانة العظمى وجمع ونقل معلومات سرية إلى جهاز الأمن الأوكراني.

وذكر بيان للجهاز الروسي، اليوم، أنه جرى اعتقال المسؤول في إطار قضية جنائية بموجب المادة رقم 275 من القانون الجنائي الروسي (الخيانة العظمى)، مشيرًا إلى أن هذا المسؤول هو مقدم الشرطة دميتري ألكسندروفيتش بورزينكوف، من مواليد عام 1981، ويتولى وظيفة رئيس قسم الشرطة في منطقة كورسك.

وأضاف البيان أن "بورزينكوف" تورط في تعاون سري مع إحدى فصائل جهاز الأمن الأوكراني، وجمع ونقل معلومات تعتبر من أسرار الدولة الروسية.