تعرف على 4 أفلام أنيمشن ضمن الاختيارات الرسمية لـ كان 2020

ينطلق اليوم، سوق مهرجان كان الافتراضي، والمقرر أن يستمر حتى 26 من الشهر الجاري، حيث يقام هذا العام "أون لاين"، بعد إلغاء الدورة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكشفت إدارة مهرجان كان، عن قائمة اختياراتها الرسمية النهائية لعام 2020، منذ فترة، وذلك بعدما أعلنها رئيس المهرجان بيير ليسكور، من العاصمة الفرنسية باريس، حيث ضمت القائمة 56 فيلما، من بينها 4 أفلام أنيميشن.

وتأتي قائمة الأفلام الأنيمشن لتشمل فيلم Soul، من إخراج "Pete Docter وKemp Powers"، ويقوم بالأداء الصوتي فيه كل من جيمي فوكس، وتينا فاي، وديفيد ديجز.. ويحكي قصة موسيقي فقد شغفه بالموسيقى.

كما تم اختيار أيضا فيلم "AYA TO MAJO"، والذي يحكي عن فتاة يتيمة، تبنتها ساحرة وتعيش معها في منزل ملئ بالغموض والسحر.

AYA TO MAJO فيلم أنيميشن ياباني، مدته ساعة و22 دقيقة، من إخراج Gorô Miyazaki، ومأخوذ من رواية لـ "Diana Wynne Jones".

كما سيشارق في سوق مهرجان كان هذا العام، فيلم الأنيميشن الدنماركي "Flee"، من إخراج Jonas Poher Rasmussen، والفيلم الفرنسي "Josef"، للمخرج Aurel، ومدته ساعة و20 دقيقة.

ويهدف إصدار "كان" هذا العام إلى الاستمرار في دعم صناعة السينما الدولية ومحترفيها.

ويجمع "السوق" أكثر من 8500 مشارك، وسيتم تشغيل أكثر من 1200 عرض على الإنترنت، وستتوفر حقوق شراء 2300 فيلم روائي طويل، بحسب الموقع الرسمي لمهرجان كان.

كما سيوفر السوق فرصًا لحضور أكثر من 150 حدثًا، بجانب محادثات نقاشية رئيسية، واجتماعات سريعة ومناقشات مائدة مستديرة، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحصرية من مؤلفي الأفلام والموسيقيين.