وكيل تعليم مطروح يتفقد مركز توزيع أسئلة الثانوية بعد إصابة رئيسه بكورونا

تفقد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات بحضور أعضاء المركز واللجنة الثلاثية؛ للوقوف على الإجراءات التي اتخذت لتأمين صناديق الأسئلة الحديدية، والتي تصل إلى مطروح جوا بالتعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة، وأوراق إجابات الطلاب قبل تسفيرها جوا إلى لجنة النظام والمراقبة في الإسكندرية، بعد إصابة علاء مصطفى رئيس مركز توزيع الأسئلة بفيروس كورونا واحتجازه بالمستشفى.

وتابع النيلي تنفيذ جميع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمركز التوزيع في مواجهة فيرس كورونا المستجد، في إطار الحفاظ على جميع أعضائه.

وقال النيلي إنه يجرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات المسؤولة عن تسلم الأسئلة بعد نقلها بالطائرات والسيارات الخاصة بنقل صناديق الأسئلة المعدنية إلى اللجان الامتحانية ذهابا والعودة بأوراق إجابات الطلاب، خلال أيام الامتحانات وفقا للجدول الوزاري المعلن.