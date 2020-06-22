"الصحفيين": فتح باب القبول لقيد المشتغلين من 1 لـ 15 يوليو المقبل

أعلن هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد، فتح القبول في لجنة قيد المشتغلين من 1 إلى 15 يوليو المقبل.

وأكد يونس أنه تقدم بمقترح للجنة القيد لحل أزمة المخاوف من انعقاد اللجنة بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الاقتراح تضمن استقبال أرشيف الزملاء مع جواب القيد، لفحص الأرشيف قبل انعقاد اللجنة.

ونوه بأنه بعد فحص الأرشيف ستتخذ اللجنة قرارها إما باستدعاء الصحفي لإجراء مقابله معه، أو الاكتفاء بالأرشيف فقط، موضحا أن هذا الاقتراح لاقى ترحيبا من رئيس اللجنة النقيب خالد ميري، ومحمد سعد عبدالحفيظ عضو اللجنة، لتقليل كثافات المتقدمين من الزملاء.