محافظ الشرقية يوجه بتوفير كمامات وقفازات بأحد لجان الامتحانات بفاقوس

وجه الدكتور ممدوح غراب، مدير الإدارة التعليمية بفاقوس، بتوفير كمية من القفازات والكمامات الواقية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد إلى أحد لجان امتحانات الثانوية العامة التابعة للإدارة بدائرة مركز فاقوس، وذلك بعد تلقي شكوى من عدم توافرها باللجنة.

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الإعلامي بديوان عام محافظة الشرقية لـ "الوطن" أنه فور تلقي المحافظ شكوى بشأن عدم توافر الكمامات والقفازات باللجنة أمر المحافظ على الفور بسرعة حل المشكلة وتوفير الكمامات والقفازات اللازمة لجميع الطلاب دون استثناء، كما أمر بتوزيع أدوات التعقيم على الطلاب مثل الكحول، مشيرة إلى أنه تم توفير كل المستلزمات قبل دخول الطلاب للجنة وتم توزيعها عليهم.

وأضافت أن المحافظ يتابع غرف عمليات متابعة الامتحانات الرئيسية بالمحافظة، كما يتواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم لرصد لمتابعة سير عملية الامتحانات والتأكد من عدم وجود أي شكاوى، وفي حال رصد أي مشكلة يتم التعامل معها على الفور وحلها.

وأشارت إلى أنه تم احتواء مشكلة تجمع أولياء الأمور بمحيط عدد من اللجان، حيث تم التواصل مع الأهالي وإقناعهم بضرورة إنهاء أي تجمعات حرصا على سلامتهم وسلامة أبنائهم والعمل على اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا.