توزيع كمامات ومطهرات وواقيات أحذية على طلاب الثانوية في البحيرة

أجرى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، جولة صباح اليوم بعدد من مدارس دمنهور، لمتابعة انتظام دخول الطلاب للجان امتحانات الثانوية العامة، التي انطلقت اليوم وتستمر لمدة شهر، تفقد خلالها دخول الطلاب للجان مدارس الجمهورية الإعدادية بنات وأحمد عفت الإعدادية ودمنهور الثانوية العسكرية.

وتابع آمنة انتظام دخول الطلاب قبل بدء الامتحانات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة، وانتظام سير عملية الامتحانات وتنظيم دخول الطلاب في طابور متباعد عبر بوابات التعقيم، وتوزيع كمامات وواقيات للأحذية وجل مطهر وغطاء الرأس، إضافة للكشف الحراري وكاشف عن الأجهزة الإلكترونية.

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، إنّ الأسئلة وصلت في موعدها، وسط تأمين كامل لقوات الأمن لجميع اللجان، كما أنّ الأمور منتظمة بجميع لجان المحافظة والتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية، للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور.

وأضاف أنّه روعي في جميع اللجان تباعد المقاعد بمسافات كافية لتواجد عدد لا يزيد عن 14 طالبا بكل لجنة، وكذا تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، مشيرا إلى أنّ الأمور تسير بانتظام.