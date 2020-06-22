محافظ مطروح يوزع أدوات زراعية لأفضل 4 مزارعي زيتون

وزع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، الإثنين على أفضل 4 مزارعين ضمن مشروع الشباب لاستزراع الزيتون حقيبة أدوات زراعية خاصة برعاية أشجار الزيتون تضم مقصات تقليم ومنشار زراعى.

وقال "شعيب"، اليوم، إننا نحرص على تحفيز وتشجيع المتميزين ودعم الشباب خاصة فى مجال التنمية الزراعية، مشيدا بتجربة المشروع ومتمنيا للشباب التوفيق فى المشروع الزراعى القومى للزيتون.

وأكد المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح أنه سيتم تسليم مقصات التقليم لباقى عدد 207 مزرعة ضمن المشروع فى إطار دعم المزارعين بأدوات العناية الزراعية، ولفت أن مشروع الشباب لزراعة الزيتون بدأ تنفيذه فى عام 2018 بتوزيع 160 مزرعة على 160 شاباً ، منها 70 فى مدينة برانى، و10 بمدينة النجيلة ، و80 بمدينة مرسى مطروح.

وأعلن أن محافظ مطروح وافق على زيادة دعم المشروع من خلال الموافقة على تنفيذ 47 مزرعة زيتون جديدة بإجمالى 141 فداناً بمدينة الضبعة لتسليمها للشباب المستحقين وذلك من وفورات ميزانية مشروع الشباب بالشروط والمواصفات التى وزعت من خلالها 160 مزرعة سابقة للشباب المستحقين بالمدن الأخرى وتخصيص 3 أفدنه لكل شاب باجمالى 207 مزرعة حتى الآن بمدن برانى والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة.

وأوضح أن مديرية الزراعة بمطروح تتابع المشروع باستمرار بدءا من إختيار المزارع وتجهيزها وزراعتها بالزيتون مع المرور الدورى وتنظيم ندوات ومقابلات إرشاد زراعى للشباب.

ومن جانبهم وجه شباب مشروع زراعة الزيتون الشكر لمحافظ مطروح على إهتمامه وتشجيعه لهم مع تذليل العقبات من أجل نجاح المشروع والذى يمثل مصدر إستقرار إجتماعى وإقتصادى لهم.