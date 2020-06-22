طلب إحاطه عن معاناة مرضى الغسيل الكلوي بسبب كورونا

تقدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم العالي، بشأن معاناة أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة الفشل الكلوي، من صعوبة إيجاد مستشفى حكومي لإجراء جلسات الغسيل الأسبوعية.

وأكدت النائبة داليا يوسف، وجود معاناة شديدة تواجه مرضى الفشل الكلوي في مصر، إجراء غسيل كلوي بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنّ خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، تقليل عدد المراكز والمستشفيات التي يمكنها إجراء الغسيل الكلوي، ما سبب معاناة شديدة لأصحاب هذا المرض.

وأوضحت أنّ السبب في ذلك هو أنّ هيئة التأمين الصحي أصدرت تعليمات لجميع مستشفياتها أن تتحول لاستقبال حالات كورونا، وخصصت أقسام الاستقبال والطوارئ لعلاج الحالات المشتبه بها، على أن يحظر دخول أي حالات أخرى أو خروج حالة إلا بعد موافقة مستشفى آخر عام أو خاص.

وشددت على خطورة القرارات على أصحاب الأمراض المزمنة، مثل الغسيل الكلوي والأورام وأمراض الدم والمناعة، خاصة وأنّ الهيئة لم تكشف عن مصيرهم وإلى أي جهات يتجه المرضى.

وقالت يوسف إنّ القرارات ستؤثر بالسلب على آلاف المرضى المترددين على مستشفيات التأمين الصحي بشكل يومي، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وأغلبهم بالمعاشات وتوجد خطورة في تواجدهم داخل مستشفيات العزل.

وطالبت يوسف، بالتنسيق بين إجراءات مواجهة الفيروس وضرورة دعم أصحاب الأمراض المزمنة حتى لا تتسبب القرارات غير المدروسة في أزمة أكبر.