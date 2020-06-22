157 مليار جنيه تكلفة مشروعات التنمية المحلية في 6 سنوات

أعلنت وزارة التنمية المحلية أنّ إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، بلغت تكلفتها 157 مليار جنيه في 19 مجالا، كما يلي:

1.2 مليار جنيه برنامج حياة كريمة.

6 مليارات جنيه برنامج تنمية الصعيد.

5.5 مليار جنيه تطوير منظومة النقل العام.

13 مليار جنيه لبرنامج النظافة وتحسين البيئة.

15 مليار جنيه لتدعيم وتحسين خدمات الكهرباء والإنارة.

10.5 مليار جنيه تطوير وتنمية 650 قرية.

32 مليار جنيه رصف الطرق.

12 مليار جنيه منظومة المخلفات الصلبة.

350 مليون جنيه تطوير المجازر الحكومية.

2.4 مليار جنيه توريد وتركيب الكشافات الموفرة.

7.5 مليار جنيه تدعيم المشروعات المتوقفة.

23.7 مليار جنيه مشروعات بالتعاون مع الهيئة الهندسية.

14.2 مليار جنيه قروض من برنامج مشروعك.

10 ملايين جنيه توريد وتركيب قطع مياه الشرب الموفرة.

7.5 مليار جنيه تدعيم احتياجات المحافظات.

262 مليون جنيه وصلات الصرف الصحي المنزلية.

140 مليون جنيه قروض من صندوق التنمية المحلية.

300 مليون جنيه مخططات عمرانية.