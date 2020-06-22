مطروح: رئيس مركز توزيع أسئلة الثانوية المصاب بكورونا لم يحتك بالطلاب

قال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن رئيس مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بمطروح، ليس له اختلاط أو تعامل مع الطلاب.

وأضاف، اليوم الاثنين، فى تصريح لـ"الوطن"، أن مديرية الصحة بمطروح اتخذت جميع الإجراءات اللازمة تجاه المركز بالرش والتعقيم، وكذلك الأمر بمقر الإقامة فى الفندق، كما رُصد المخالطون له من العاملين بالمركز، وتم تغيير 9 من الأعضاء كي يقوموا بتسيير الأعمال، حتى لا يتأثر العمل خلال إجراء المسحة والتحاليل اللازمة للاطمئنان عليهم.

كان "النيلي" قد أكد إصابة علاء مصطفى رئيس مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة بمطروح بفيروس كورونا المستجد، وأشار إلى أنه أبلغ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والذي أمر بتغيير 9 من المخالطين له من العاملين فى المركز على وجه السرعة، كإجراء عاجل حتى يُجرى لهم تحاليل وكشوفات، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن مديرية الصحة بمطروح والطب الوقائي تعاملت مع الموقف بشكل سريع، وحجزت رئيس لجنة التوزيع لعلاجه، وقامت برش وتعقيم المركز ومتابعة الموقف معه أولًا بأول.