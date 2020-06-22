لطلاب الثانوية العامة.. المراجعة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية

يستعد طلاب الثانوية العامة، لأداء مادة اللغة الإنجليزية ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، وذلك يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري، بعد أن أدوا اختبار مادة اللغة العربية الأحد الماضي.

ويلجأ طلاب الثانوية العامة، إلى البحث عن المراجعات ونماذج الامتحانات، والتي تساعدهم بشكل كبير على مراجعة المناهج قبل دخول الامتحانات.

وتقدم "الوطن"، المراجعة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية، حيث أعدها أستاذ اللغة الإنجليزية سمير فهمي، وللاطلاع عليها من هنا.

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد قبل بدء الامتحانات، اكتمال استعدادات الوزارة، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات المعنية، لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة، موجها الشكر لكل الوزارات المعنية والمحافظات التي قدمت كل أنواع الدعم والمساندة، لإجراء الامتحانات لأبنائنا الطلاب على الوجه الأمثل.