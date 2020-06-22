طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يواصلون أداء امتحان اللغة العربية

واصلت غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، متابعة سير الامتحانات لليوم الثاني على التوالي برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، رئيس غرفة العمليات، عاطف سلامة، وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وفريق العمل بالغرفة.

ويؤدى صباح اليوم الاثنين، طلاب الثانوية العامة "المكفوفين"، بمحافظة القليوبية باللجنة المخصصة لأداء الامتحان بمادة اللغة العربية (الورقة الثانية) بمدرسة النور للمكفوفين ببنها وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وقال عاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية، إنه تم توفير كافة سبل الراحة وتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة.

مشيرا إلى أنه تم القيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان وتوزيع الكمامات والجوانتيات وواقيات القدم على الطلاب في إطار خطة الدولة والوزارة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.