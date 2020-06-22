فتح رابط إلكتروني لالتحاق الطلاب والمعلمين بـ"اليابانية" بشرم الشيخ

قام محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية للأعمال الإنشائية للمدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ، والمقرر دخولها الخدمة خلال العام الدراسي المقبل، لمتابعة مراحل التنفيذ بها.

وأكد وكيل الوزارة، أن الدولة تسعى لتقديم خدمات تعليمية متميزة بجنوب سيناء، ضمن خطتها للارتقاء ورفع مستوى التعليم، مشيرًا إلى إنشاء 16 مدرسة بوديان المحافظة، وكذلك المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ، ومن قبل المدرسة المصرية اليابانية بمدينة طور سيناء، والتي اُفتتحت وتُطبق فيها مناهج تعليمية متطورة، وأنشطة "التوكاتسو" اليومية.

وقال وكيل الوزارة، إنه سيتم فتح الرابط الإلكتروني لالتحاق الطلاب بالمدرسة اليابانية، و فتح رابط للراغبين في العمل بها من هيئة تدريس وإدارة.

وأوضح أن أعضاء هيئة التدريس بهذه المدارس يحظون بفرص تدريبية متميزة داخل وخارج مصر، حيث يتم إيفاد المعلمات إلى دولة اليابان، وكذلك مسؤولي أنشطة التوكاتسو بالمديرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ، أقيمت على مساحة 10 آلاف مترًا مربعًا، وتضم 28 فصلًا دراسيًا، من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وتقع المدرسة بحي النور أمام فرع جامعة الملك سلمان بجوار مدينة الشباب والرياضة.

يذكر أن وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة قد أعلنت شروط القبول، وهي:

1. أن يكون الطالب مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين.

2. ألا يقل السن في أول أكتوبر عن أربع سنوات في مرحلة رياض الأطفال (المستوى الأول)، وألا يزيد السن عن 12 شهرًا عدا يوم واحد لكل مستوى أعلى حتى نهاية الصفوف بالمدارس.

3. لا يجوز الاستثناء من شرط السن بأي حال من الأحوال لكل مرحلة أو صف دراسي، على أن يكون حساب سن الأطفال المتقدمين بالمدارس، اعتبارًا من الأول من أكتوبر في كل عام .

4. الالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل.

5. موافقة ولي الأمر على أن يطبق ابنه النموذج الياباني بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة، وكذلك على خدمة ولي الأمر للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًا، وفقًا للقواعد التي تضعها المدرسة، والتوقيع على إقرار بالموافقة على الشروط والقواعد الخاصة بالمدارس المصرية اليابانية من نسختين، واحدة تُسلم للمدرسة ونسخة ولي الأمر.

6. يفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عن طريق المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، ولا يجوز التقدم ورقيًا، وتعلن نتيجة التنسيق إلكترونيًا.

7. تعلن النتيجة النهائية للتنسيق بعد عقد مقابلة شخصية للطلاب.

8. يسجل الطلاب المقبولين بالمدرسة بعد سداد الالتزامات وفق القواعد المنظمة لذلك.

9. حالات الدمج التي يتم اكتشافها أثناء المقابلات الشخصية يتم تأجيل البت في قبولها لحين عرض الحالة على لجنة خاصة للتقييم الصحي والنفسي، والتي تشكل بمعرفة الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب في ضوء القواعد والقرارات المنظمة لهذا الشأن.

10. يكون الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية من خلال تسجيل بيانات الطفل / الطالب على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، ويتم التحويل أو النقل بعد القبول بشكل نهائي، ويجوز قبول أو نقل أو تحويل الطلاب من المدارس الخاصة للغات، والمدارس الرسمية للغات بنوعيها والمعاهد الأزهرية للغات، إلى المدارس المصرية اليابانية (لغات) التحويل إلى الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربية والرسمية للغات، إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها، وفي جميع الأحوال يشترط وجود أماكن شاغرة وبما لا يخل بالكثافة المقررة، وفي حدود قواعد القبول الخاصة بالسن سالفة الذكر .

11. يلتزم طلاب المدارس المصرية اليابانية بارتداء زي موحد توافق عليه الوحدة بعد العرض، وموافقة السلطة المختصة، وتكلف الوحدة الجهة المسؤولة عن إدارة المدارس بإجراءات تنفيذه وتوزيعه على الطلاب.